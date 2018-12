Rovescia una stufa e si ustiona un piede: soccorso in casa a Erba

Un uomo di 37 anni è stato soccorso a Erba dopo essersi ustionato in modo serio un piede. L'uomo si trovava nella sua abitazione di via Lamarmora quando accidentalmente ha rovesciato una stufa di bioetanolo. L'incidente domestico, avvenuto intorno alle ore 8 della mattina del 14 dicembre 2018, oltre a causare la profonda ustione al proprietario di casa ha anche causato un principio d'incendio. L'uomo è sceso in strada e ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto in pochissimi minuti sono sopraggiunti i volontari del distaccamento di Erba che hanno risolto la situazione in breve tempo. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Erba.