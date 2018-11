Mostra dell'Artigianato, premiati gli studenti della scuola Puecher di Erba

Sono gli studenti della scuola Primaria di Primo grado Giancarlo Puecher di Erba, coordinati dall'insegnante Patrizia Calcaterra, ad essersi aggiudicati il premio “L'artigianato secondo me”, il concorso indetto nell'ambito della 45esima Mostra dell'Artigianato, in programma fino al 4 novembre a Lariofiere di Erba.

Il concorso ha visto in campo gli studenti nella realizzazione di un video attraverso il quale hanno interpretato un concetto di lavoro, manualità, innovazione e unicità. I vincitori del concorso sono stati Marwa Zared, Ilaria Molteni, Tommaso Nava, Adrian Witkowsky e Miranda Siviero.

Il programma

Giovedì 1° novembre gli eventi continuano con la rassegna dedicata ai bambini: La bottega del piccolo artigiano. Laboratori a tema riservati ai bambini.

Venerdì 2 novembre, alle 15, realizzazione di manufatti in cera e sapone mentre sabato 3 novembre sempre alle 15 Mario Cravelli guida i piccoli ospiti della mostra alla realizzazione di porta tovaglioli in compensato.

Domenica 4 novembre alle 15 va in scena il macramé con Lia Zidoni.

Il programma eventi si completa, per tutti i giorni della manifestazione con le cucine regionali.

abato 3 novembre da annotarsi in agenda, alle 20.30, la Premiazione del Concorso letterario “Mondo Artigiano”. Domenica 4 novembre alle 11 l'assegnazione del miglior stand e premio qualità titolato a Mauro Cazzaniga. Alle 15 è in programma l'esibizione della Fanfara degli alpini di Canzo.