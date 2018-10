Il vicino ha in casa uno scooter, il soffitto cede: evacuata palazzina ad Albavilla

Pezzi di motore, stufe e persino uno scooter, il tutto ammassato sul pavimento che non ha retto. La vicina di casa del piano di sotto ha visto una trave del soffitto spezzarsi sotto il peso del materiale ammucchiato dal vicino del piano di sopra. E' accaduto ad Albavilla intorno alle ore 16 del 3 ottobre 2018 in una palazzina di tre piani situata in via Santa Maria di Loreto.

I vigili del fuoco di Erba sono intervenuti per mettere in sicurezza l'abitazione suddivisa in tre piani. Visto lo stato della soletta tra il secondo e il terzo piano i pompieri hanno disposto l'inagibilità e la palazzina è stata evacuata. Tra gli sfollati anche tre bambini che hanno trovato alloggio da un vicino di casa.