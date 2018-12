Rifiuta il segno della pace a un ragazzino di colore durante la messa di Natale

Sta davvero facendo il giro d'Italia la triste notizia di un gesto di razzismo che si è consumato durante la messa di Natale in una chiesa di Erba. A raccontarlo è stata l'erbese Maria Luisa Testori sulla sua pagina Facebook. Il gesto di razzismo in questione ha riguardato il suo giovane nipote, un ragazzo di colore che si è visto rifiutare il segno della pace da un uomo che si trovava vicino a lui nel momento in cui il prete ha invitato i fedeli a scambiarsi un segno di pace. "Io a quelli di colore la mano la do per ultimi", avrebbe detto l'uomo. Il dettagliato e rammaricato racconto nel post della nonna del ragazzo nato da un italiano e da una keniota.