Erba, nuova sede per lo sportello Enerxenia

Nuovo sportello Enerxenia a Erba: accoglienza confortevole, possibilità di fissare appuntamenti per saltare le code, nuove soluzioni nel campo dell'energia. Lo spazio clienti Enerxenia apre al “Polo dei Servizi” di Erba, in via Alserio e si propone come un rinnovato punto di riferimento per l'intero territorio nelle forniture di luce e gas.

Lo sportello viene inaugurato sabato 17 marzo, dalle 10 alle 13, con una festa pensata per le famiglie e open buffet.

In occasione della nuova apertura, l'azienda riserva al territorio un'iniziativa speciale. Per quanti, entro il 31 maggio, porteranno in Enerxenia la propria fornitura luce o gas, sconto sulla prima bolletta se la promozione viene attivata on line (50 euro per il gas, 30 euro per la luce), oppure buono carburante (50 per un contratto gas, 30 per un contratto luce) per chi vi aderisce in uno degli sportelli dell'azienda. Non solo: sottoscrivere con Enerxenia un nuovo contratto luce significa ricevere in omaggio una copertura assicurativa di assistenza per la casa, valida due anni. approfondisci su www.enerxenia.it

Orari di apertura

Lo sportello di Erba sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il sabato dalle 9 a mezzogiorno; a disposizione il servizio solo su appuntamento il martedì e il giovedì dalle 14 alle 15,30 contattando il numero verde 800.742.999.

(Nella foto lo sportello Enerxenia di Cantù)