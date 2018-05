E' morto Carlo Castagna

Carlo Castagna è morto all'età di 74 anni. Una scomparsa che ha portato un profondo lutto nella città di Erba. Castagna era un noto imprenditore del settore dell'arredo ma a renderlo, suo malgrado, noto al grande pubblico fu la strage di Erba avvenuta in via Diaz l'11 dicembre del 2006. In quella strage Carlo Castagna perse la moglie Paola Galli, la figlia Raffaella Castagna e il nipote Youssef. Ferita a morte anche la vicina di casa Valeria Cherubini, mentre sopravvisse il marito Mario Frigerio.

A dare la notizia della morte di Carlo Castagna sono stati i figli Beppe e Péietro anche attraverso i social network. Castagna soffriva da ytempo di problemi di salute.