Tessile e innovazione, Manifatture Italiane Scudieri di Erba premiata in Germania

Un'eccellenza mondiale per l'innovazione nel settore tessile: con questa motivazione l'azienda di Erba Manifatture Italiane Scudieri (che nel 2012 ha acquisito la storica Mectex, marchio rimasto come linea commerciale di prodotti) è stata premiata in Germania durante l’edizione 2019 della Munich Fabric Start con il riconoscimento High Tex Award.



Durante la fiera internazionale, una delle principali dell’industria tessile, l’azienda basata a Erba controllata dal gruppo Adler Plastic è stata insignita per la terza volta del riconoscimento che sancisce le eccellenze mondiali in fatto di ricerca e innovazione nel settore. Nella motivazione del premio, il Comitato organizzatore definisce Manifatture Italiane Scudieri come “azienda Italiana riconosciuta per i suoi sviluppi high-tech nel segmento sport e outwear”, che “ancora una volta si distingue per le innovative soluzioni che combinano funzionalità e comfort”.

I prodotti all'avanguardia premiati

Il terzo posto nella sezione principale del premio è stato attribuito a Manifatture Italiane Scudieri per due prodotti, il Noxgraph e il Noxflow Fluo Aluminium, entrambi leggerissimi, idrorepellenti, termoisolanti e traspiranti. Il primo tessuto è un’evoluzione del pluripremiato e conosciutissimo Noxflow (un leggero 3 strati dalle caratteristiche di fotoluminescenza derivanti da polveri minerali di cui è addittivata la membrana), in cui lo strato fotoluminescente è combinato con uno strato composto da una membrana in grafene.

Il secondo, sempre a base Noxflow, è caratterizzato da una membrana non solo fotoluminescente, ma anche fluorescente, combinata con un terzo strato a base di alluminio.

“Munich Fabric Start supporta la volontà delle aziende di innovare e sviluppare materiali e processi che risparmiano risorse”, ha commentato Frank Junker, il Direttore di Munich Fabric Start. “Il premio HighTex è parte integrante di un approccio concettuale complessivo a soluzioni di processo intelligenti e innovative, bioingegneria, digitalizzazione e sviluppi sostenibili”. “Il riconoscimento da parte Munich Fabric Start conferma il know-how e la qualità che contraddistinguono Manifatture Italiane Scudieri e che rappresentano le basi di un costante lavoro di ricerca e sviluppo, mirato alla creazione di soluzioni sempre più innovative nel segno di sostenibilità, funzionalità e comfort”, ha commentato Paolo Scudieri, Presidente del gruppo Adler Plastic.