Incidente nella notte a Erba, scontro auto-moto: ferita ragazza di 25 anni

Incidente stradale nella notte tra sabato 8 e domenica 9 settembre 2018 a Erba: è successo lungo la provinciale 41 intorno all'una. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. La peggio è toccata a una ragazza di 25 anni. Le sue condizioni sono apparse gravi tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Erba sono arrivate un'ambulanza del Lariosoccorso e due automediche da Como e Lecco. Dopo le prime cure prestate sul posto, la ragazza è stata portata in ospedale a Lecco in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità.

Sul posto anche i carabinieri di Como per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.

Ancora, dunque, un incidente che vede coinvolti dei giovani: soltanto nella notte precedente 3 ragazzi ventenni sono morti in un terribile schianto a Guanzate. Salvo per miracolo, anche se ferito, un quarto giovane che viaggiava con loro.