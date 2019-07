Incidente a Erba, auto fuori strada finisce nel cortile di una casa: uomo ferito

E' uscito di strada con l'auto che ha finito la sua corsa ribaltata nel cortile di un'abitazione: incidente stradale a Erba, in via Cantù, poco prima dell'1 di notte di mercoledì 3 luglio 2019.

Ferito un uomo di 34 anni, fortunatamente in maniera non grave. Allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ma il conducente era già fuori dal veicolo al loro arrivo. E' stato affidato al personale del 118 per le cure del caso ed è stato portato in ospedale a Erba. Rilievi affidati ai carabinieri.