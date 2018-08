Incidente nella notte a Erba, feriti 3 ragazzi

Incidente nella notte di sabato 25 agosto 2018 a Erba: ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 4.30 in viale Prealpi, al vaglio dei carabinieri di Como. Quattro le persone coinvolte, quattro ragazzi: tre sono rimasti feriti: si tratta di due 21enne e un 24enne. Per loro i soccorsi sono stati allertati in codice giallo: due di loro sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Erba, il terzo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto impegnati a lungo anche i vigili del fuoco di Como.

Lo scorso 16 agosto sempre dei giovanissimi sono rimasti coinvolti in un altro incidente notturno, questa volta a Senna Comasco: 4 i ragazzi finiti in ospedale.