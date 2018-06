Donna investita da una moto a Erba: è gravissima

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 9 giugno 2018 a Erba: secondo le prime informazioni, una donna di 67 anni è stata investita da uno scooter guidato da un 26enne.

L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Erba, è avvenuto intorno alle 18.30 in via Lecco, all'altezza del civico 1.

La peggio è toccata alla donna investita: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. In via Lecco sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Alla donna e al giovane sono state prestate le prime cure sul posto. Il 26enne è rimasto ferito solo lievemente ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Erba. Più serie le condizioni della donna, portata al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso.

