Incendio in via Campolasso: abitazione inagibile, anziani senza una casa

Un incendio divampato poco diopo le 8 del mattino di martedì 20 febbraio 2018 ha arso e distrutto completamente la cucina di un'abitazione di via Campolasso 30 a Erba. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare il rogo. Non si sono registrati feriti o intossicati, ma i proprietari dell'abitazione - una coppia di anziani in pensione - sono rimasti senza casa. Infatti, l'abitazione è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e dall'ufficio tecnico comunale.

Il Comune di Erba, però, è già al lavoro per trovare una sistemazione alternativa e temporanea per gli anziani evacuati, nell'attesa che venga ripristinata l'agibilità e l'abitabilità della loro casa andata a fuoco.