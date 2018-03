Inaugurato il nuovo sportello Enerxenia a Erba

E' stato inaugurato nella mattina di sabato 17 marzo 2018 lo spazio clienti Enerxenia al “Polo dei Servizi” di Erba, in via Alserio. Lo sportello si propone come un rinnovato punto di riferimento per le esigenze delle famiglie nelle forniture di luce e di gas.

L'inaugurazione

Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, che ha sottolineato come l'apertura dell'ufficio di Enerxenia si coniughi con il progetto del Comune di ripopolare in maniera polifunzionale l'ex tribunale, un complesso comodo, accessibile e ben servito di posteggi. Taglio del nastro di presidente e vicepresidente di Acsm Agam, Giovanni Orsenigo e Annamaria Di Ruscio, e dell'amministratore delegato di Acsm Agam e di Enerxenia, Paolo Soldani. Soldani ha sottolineato la scelta della società di "riqualificare e potenziare ulteriormente la propria presenza sul territorio con spazi eleganti e accoglienti e un'organizzazione funzionale, per essere sempre più vicini e attenti alle esigenze dei clienti".

Giorni e orari di apertura

Sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il sabato dalle 9 a mezzogiorno. Riservata una fascia oraria di ricevimento esclusivamente su appuntamento, saltando le code, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 15,30. Per prenotarsi contattare il numero verde 800.742.999.

Gallery