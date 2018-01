Erba, nasce il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Nasce a Erba il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. L'annuncio è stato dato martedì 16 gennaio 2018 dalla Federazione Provinciale di Como tramite una nota firmata da Marco Mainardi, coordinatore provinciale, e da Roberto Riccardi, coordinatore cittadino.

Il gruppo, in seno al Consiglio comunale erbese, sarà formato da Claudio Ghislanzoni (capogruppo) e da Luisella Ciceri: l'obiettivo- come si legge nel comunicato- è portare avanti in città e in Consiglio comunale le istanze individuate come prioritarie per gli erbesi già nel corso della campagna a sostegno della candidatura a sindaco di Ghislanzoni, inserite ovviamente nel programma di governo di Fratelli d’Italia per il Paese.

I coordinatori, ribadendo gli ideali del partito, esprimono infine il loro sostegno ai due esponenti: "Prima gli erbesi, rimane la nostra parola d’ordine, così come prima tutti i “patrioti” che credono nel nostro territorio, nel nostro Paese e nelle loro immense potenzialità. Rallegrandoci per la costante crescita e adesione di personalità rilevanti del territorio che sta caratterizzando l’azione di Fratelli d’Italia nella provincia di Como, facciamo a Claudio e Luisella i nostri migliori auguri di buon lavoro".