Furto all'ospedale di Erba: rubati macchinari di endoscopia per 300mila euro

Clamoroso furto di apparecchiature all'ospedale Fatebenefratelli di Erba: il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2019. Come riporta il quotidiano La Provincia, rubati due macchinari per l'endoscopia del valore di circa 300mila euro.

Il furto è avvenuto al primo piano del blocco B dell'ospedale: non ci sarebbero segni di forzature.

I vertici dell'ospedale hanno immediatamente informato le forze dell'ordine. Indagini in corso per risalire agli autori del clamoroso furto.

Non è la prima volta che gli ospedali comaschi finiscono nel mirino dei ladri: alcuni anni fa era toccato al Valduce di Como e all'ospedale di Cantù. Rubati sempre macchinari e apparecchiature endoscopiche.