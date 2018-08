Ruba un barattolo di vernice al Bennet di Erba: denunciata

Ha rubato un barattolo di vernice del valore di 50 euro al Bennet di Erba: per questo una donna è stata denunciata per furto. Protagonista una 33enne sorpresa a rubare all'interno del centro commerciale di viale Prealpi.

All'ipermercato sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Erba che hanno recuperato la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. La donna è stata deferita in stato di libertà.

Lo scorso 3 agosto tre senegalesi erano stati arrestati per furto di abiti e altra merce al centro commerciale Mirabello di Cantù.