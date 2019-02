Cade in montagna, morta una donna di Erba

Una donna di Erba di 44 anni è morta durante un'escursione sul Monte Legnone, nel Lecchese. La donna stava affrontando la salita con un amico alpinista di 66 anni quando è scivolata lungo il canalone ai piedi del rifugio Silvestri. I soccorritori del Corpo nazionale del soccorso alpino hanno raggiunto i 2.100 metri di quota, dove è avvenuto l'infortunio, ma per la donna non c'era nulla da fare. Il suo compagno di escursione è stato, invece, tratto in salvo con l'elicottero del 118.

Non sono ancora del tutto chiare le ragioni dell'incidente mortale ma è probabile che la donna sia scivolata a causa del ghiaccio lungo il percorso quando mancavano circa un centinaio di metri alla vetta. La donna è scivolata per circa 100 metri.