Ubriachi al volante: denunciati 10 ragazzi

Notte di controlli sulle strade comasche tra il 29 e il 30 settembre 2018. A Erba carabinieri e polizia locale hanno effettuato alcuni posti di controllo nell'ambito del contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera. Sono state controllate numerose persone alla guida ed i principali luoghi di ritrovo di quel centro. I controlli su strada hanno permesso di denunciare in stato di libertà 10 persone, tutti giovani, sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico variabile da 0,95 a 2,41 g/l (il limite per legge è 0,5). Sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca due autovetture, una acquistata solo da venti giorni.