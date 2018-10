Sorpreso a defecare e dormire nell'ospedale di Lecco: denunciato 38enne di Erba

E' riuscito a introdursi nell'ospedale Manzoni di Lecco dove ha bivaccato per una notte dentro una sala operatoria, utilizzata anche come "bagno" per i suoi bisogni fisiologici.

Per questo un uomo di 38 anni di Erba è stato denunciato e gli è stato pure dato il foglio di via obbligatorio, allontanato dal comune di Lecco per tre anni.

L'uomo, T.A. le sue iniziali come riporta Lecco Today, è stato trovato a dormire su una barella dentro la sala operatoria utilizzata per le emergenze di neurochirurgia dell'ospedale Manzoni. E' successo nella mattinata di giovedì 11 ottobre 2018.

Le verifiche effettuate dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il posto di Polizia dello stesso ospedale, hanno permesso di acclarare che l’intruso, oltre ad aver dormito all’interno della struttura, aveva anche defecato all’interno della sala operatoria.

Una volta ricostruita la dinamica dei fatti e le responsabilità il 38enne, che ha a suo carico molteplici precedenti verbalizzati dalle Forze dell'Ordine, è stato accompagnato negli uffici di Polizia e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio (avendo determinato il rinvio degli interventi programmati in sala operatoria), danneggiamento (per aver recato danni alle attrezzature) e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (per aver imbrattato la sala operatoria).

Inoltre, accertato che l’indagato non risulta residente nel Comune di Lecco, con decreto del Questore è stata emessa nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Lecco per un periodo di tre anni.