Bullismo a Erba, minorenne picchiato per soldi: denunciati 4 ragazzi

Grave episodio di bullismo a Erba: botte e minacce per estorcere soldi. Questo almeno quanto denunciato da una ragazzo non ancora maggiorenne di Erba che ha raccontato di una settimana da incubo, come scrive il quotidiano la Provincia: il giovane sarebbe stato vessato per sette lunghi giorni da quattro giovani (tra loro un minorenne e una ragazza) che volevano soldi.

Gli episodi risalirebbero alla seconda metà di ottobre e si sarebbero verificati sempre di giorno tra il parco Majnoni e la piazza della stazione: il ragazzo sarebbe stato avvicinato dalla banda di giovanissimi (residenti in comuni dell'Erbese) che gli avrebbe chiesto del denaro. Al suo rifiuto lo avrebbero malmenato riuscendo a farsi consegnare qualche banconota: in tre occasioni avrebbero ottenuto prima 10 euro, poi 90 e infine 150, per un totale di 250 euro, sempre con la minacce delle botte.

La vittima ha quindi trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori che si sono poi rivolti ai carabinieri.

I quattro sono stati deferiti alla procura della Repubblica per concorso in estersione.