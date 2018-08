Cerca di rubare una bici, poi tenta il furto al bar: uomo di Erba arrestato a Morbegno

Ha tentato due furti in un giorno solo, ma gli è andata male. Per questo un uomo di 48 anni di Erba è stato arrestato dai carabinieri di Morbegno.

Come riporta SondrioToday, l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, nella mattinata di domenica 26 agosto 2018 alla Stazione di Morbegno ha cercato di rubare una bicicletta ma la cosa gli veniva più complicata del previsto in quanto, quelle presenti nella rastrelliera, erano tutte legate e quindi non facili da rubare. L’atteggiamento dell’uomo insospettiva qualcuno che chiamava il 112. L’erbese vistosi scoperto si allontanava tra la gente. I militari intervenuti, sentiti i testimoni, si sono messi alla ricerca dell'uomo individuato poco dopo. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per il tentato furto della bicicletta.

Una volta fuori dagli uffici, nel primo pomeriggio, ha tentato un nuovo furto che questa volta gli è costato l’arresto. L’uomo ha provato a forzare la porta di un bar di Morbegno e anche questa volta, scoperto, si è dato alla fuga. Poco dopo i Carabinieri di Morbegno sono intervenuti arrestandolo per il tentato furto.